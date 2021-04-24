عناصر حاجز ضهر البيدر تضبط سيارة مسروقة وتوقف شخصَين بحوزتهما كمية من حشيشة الكيف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 20:34
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عناصر حاجز ضهر البيدر تضبط سيارة مسروقة وتوقف شخصَين بحوزتهما كمية من حشيشة الكيف
منذ 2 ساعة
24 April، 2021
توقف سيارة مسروقة
حاجز ضهر البيدر
قوى الامن الداخلي
مكافحة المخدرات
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