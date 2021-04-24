وقفة جماهيرية في خانيونس بقطاع غزة نصرة للقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 18:10
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وقفة جماهيرية في خانيونس بقطاع غزة نصرة للقدس
منذ 2 ساعة
24 April، 2021
عربي وإقليمي
-
فلسطين
المصدر:
مواقع التواصل
القدس تنتفض
خانيونس
نصرة القدس
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