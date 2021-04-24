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April 24 2021 - 00:40

تجدد المواجهات في القدس

منذ 9 mins 24 April، 2021
باب العمود بالقدس
عربي وإقليمي - فلسطين

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين الصلاة هذه الليلة في باحات المسجد الاقصى.
ومع خروج المصلين اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود، حيث أطلق جنود الاحتلال وابلاً من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع نحو المقدسيين ما ادى الى اصابة العشرات منهم بالاختناق. واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوبي القدس المحتلة.

وتشهد ليالي شهر رمضان المبارك مواجهات يومية يتصدى فيها الشبان الفلسطينيون لحملةٍ عدوانيةٍ يقودُها آلافُ المستوطنينَ عندَ منطقةِ بابِ العَمُود في القدس المحتلة.

 

المصدر: قناة المنار

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