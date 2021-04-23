قاسم هاشم: هل اقتربنا من قرار الإنقاذ أو إنهاء الوطن؟

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم إن “حال الجمود التي تحكم مسار الحكومة والمماطلة في معالجة أزمة تشكيلها بسبب استهتار بعض القوى والتفتيش عن مصالحها ومكاسبها ينعكس على واقع الناس الحياتي حيث التفلت في الاسعار والتهريب والسرقات وغير ذلك من نواحي الحياة”.

وتابع هاشم الجمعة “كأن امور اللبنانيين ومستقبل الوطن اصبحت رهينة بعض الاهواء والرهانات والمغامرات التي تزيد من حدة الازمة، في لحظة نحتاج فيها الى مواقف رجال الدولة الذين يتنافسون على خدمة شعبهم ووطنهم قبل ان يصل الانهيار الى الارتطام النهائي وينهار الهيكل على رؤوس الجميع”.

وسأل هاشم “هل اقتربنا من قرار الانقاذ او انهاء الوطن؟”، واعتبر ان “هذا يتوقف على الاسراع في تأليف حكومة انقاذية واليوم قبل الغد، فهل يستجيب المعنيون لوجع الناس ويتخلون عن انانيتهم ومكابرتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام