كورونا في أمريكا.. تسجيل 657 وفاة و49990 إصابة جديدة

سجلت السلطات في ​الولايات المتحدة​ 657 وفاة و49990 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب موقع وورلد ميترز العالمي بلغ العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة 32 مليوناً و652041 إصابة بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 583987.

ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 218 مليونا و947643 شخصا تم تطعيمهم ضد كورونا في البلاد، فيما جرى توزيع 282 مليونا و183915 جرعة من اللقاح على مراكز التطعيم.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا من حيث أعداد ​الإصابات​ والوفيات.

المصدر: وكالات