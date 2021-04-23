بدء توافد الزعماء الأجانب على تشاد لحضور جنازة ديبي والمتمردون يهددون بالزحف على العاصمة

بدأ الزعماء الأجانب التوافد على تشاد الخميس لحضور جنازة الرئيس إدريس ديبي، فيما دعمت فرنسا القادة العسكريين الجدد للبلاد وسط تهديدات المتمردين بالزحف على العاصمة.

ووصل رئيسا غينيا ومالي للعاصمة نجامينا وفقا للقطات بثها التلفزيون الرسمي على الرغم من تحذيرات من المتمردين بأن على الزعماء الأجانب عدم الحضور لأسباب أمنية.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا إلى تشاد خلال الليل لحضور الجنازة التي ستقام يوم الجمعة.

وتولى الجنرال محمد إدريس ديبي السلطة خلفا لوالده الذي حكم البلاد ثلاثين عاما وكان حليفا مقربا من قوى غربية في قتالها ضد جماعات إسلامية متطرفة، حيث قتل ديبي على جبهة المعارك مع المتمردين يوم الاثنين.

وقال الجنرال ديبي البالغ 37 عاما إن الجيش سيجري انتخابات ديمقراطية خلال 18 شهرا، لكن قادة المعارضة أدانوا توليه السلطة واعتبروا إعلانه انقلابا على السلطة وقال جنرال في الجيش إن الكثير من الضباط يعارضون الخطة الانتقالية في البلاد.

المصدر: وكالة رويترز