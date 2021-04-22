العدو الإسرائيلي جدد خرقه للسيادة اللبنانية

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية جوا وبحرا في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 1701.

وبالسياق، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها إنه “بتاريخ 21 / 4 / 2021 اعتبارا من الساعة 8.30 ولغاية 22 / 4 / 2021 الساعة 03.05 تم تسجيل /5/ خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه والجنوب”، وتابعت “تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

من جهة ثانية، قالت قيادة الجيش في بيان آخر “بتاريخ 21 / 4 / 2021 الساعة 17.58 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة /3/ دقائق”، وأضافت “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام