احذر.. قد تخسر بعض الميزات من واتساب بعد هذا التاريخ

من المنتظر أن يفقد الكثير من مستخدمي واتساب الميزات الممنوحة من قبل التطبيق في حال لم يقبلوا تحديثات النظام الجديد.

فقد جاء في منشور على الموقع الخاص بالتطبيق: “حتى يكون لديك الوقت الكافي للتعرف إلى التغييرات بوتيرة مناسبة لك، قمنا بتمديد الموعد النهائي لاعتمادها حتى 15 مايو/ أيار”، وفقاً لموقع “indianexpress“.

وفي حال رفض المستخدم القواعد الجديدة، فلن يتم حذف حسابه، لكن الكثير من الميزات ستكون محدودة للغاية، اذ لن يتمكن المستخدم من قراءة الرسائل وإرسالها مع الحفاظ على المكالمات وبعض الإشعارات.

ويعرض التطبيق على مستخدميه قبول الشروط الجديدة أو حذف الرسائل السابقة وغيرها من الميزات.

سياسة الخصوصية في تطبيق واتساب

يُشار إلى أن عدد مستخدمي التطبيق حول العالم حوالي 2.2 مليار مستخدم، وكانت سياسة الخصوصية قد أثارت موجة من الرفض حيث كانت تنص “على مشاركة رقم الهاتف وعنوان الخادم وبيانات الهاتف المحمول مع “فيسبوك”، التي كانت قد استحوذت على التطبيق عام 2014.

المصدر: اخبار الان