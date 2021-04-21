“الجهاد” في الضفة استقبلت أسيرا محررا من معتقلات العدو الإسرائيلي

استقبلت حركة “الجهاد الإسلامي” وعدد من القوى الشعبية والفعاليات الوطنية في بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة بحفل جماهيري الأسير المحرر نعيم العصا، وذلك بعد تحرره من سجون العدو الصهيوني.

وقد أفرج عن الأسير المحرر نعيم العصا من سجون العدو بعد اعتقال دام أربعة عشر عاماً أمضاها متنقلاً بين المعتقلات الصهيونية، وكان آخرها سجن النقب الصحراوي.

من جهته قال الأسير المحرر نعيم العصا إن “الفرحة التي تغمرنا اليوم بالحرية منقوصة بترك إخوان لنا خلف القضبان سائلا المولى عز وجل الإفراج العاجل عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال الصهيوني”، وأشار إلى أن “ما قدمه من تضحياته في سبيل الله تعالى ولأجل القدس والمقدسات”.

المصدر: فلسطين اليوم