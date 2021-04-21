قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر #نضال_القواسمي بعد مداهمة منزله بمدينة الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2021 - 09:22

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر #نضال_القواسمي بعد مداهمة منزله بمدينة الخليل

منذ 15 mins 21 April، 2021
أخبار موقع المنار

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