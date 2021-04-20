إيران ترى أن محادثات فيينا تتقدم وتحذر من المطالب غير المنطقية

قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي إن المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 تتقدم رغم الصعوبات، لكنه حذر من أن طهران ستوقف المفاوضات إذا واجهت “مطالب غير منطقية” أو إضاعة للوقت.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن إيران والدول الكبرى حققت تقدما في محادثات فيينا، رغم الحاجة إلى كثير من العمل الإضافي مع استئناف الاجتماعات في الأسبوع المقبل بعد مشاورات للوفود في عواصم دولها.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن “تقييم عباس عراقجي للاتجاه الحالي للمحادثات هو أنها تتقدم، رغم المصاعب والتحديات القائمة”. ونسبت وسائل الإعلام إلى عراقجي قوله “الوفد الإيراني سيوقف المفاوضات متى ما اتجهت نحو مطالب إضافية وتضييع الوقت ومساومات غير منطقية”. وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي “من السابق لأوانه الحكم على النتيجة أو قول إننا متفائلون أو متشائمون، لكننا نعتقد أننا على الطريق الصحيح”.

ونقلت وكالات أنباء ايرانية عن مصدر لم تسمه قوله إن الولايات المتحدة تخطط فحسب لإصدار إعفاءات مؤقتة عوضا عن الرفع الدائم للعقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018. ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المصدر قوله “أمريكا لا تنوي رفع العقوبات بالكامل، وستكتفي بإعفاءات مؤقتة من بعض العقوبات لكي تعود ببساطة إلى الاتفاق النووي حتى يتسنى لها إمكانية استخدام آلية التفعيل التلقائي للعقوبات ضد إيران”.

المصدر: رويترز