ايران تودع العميد حجازي.. وتأكيد على تقدم محور المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2021 - 21:38
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ايران تودع العميد حجازي.. وتأكيد على تقدم محور المقاومة
منذ 11 mins
20 April، 2021
ايران
-
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
ايرانُ تودّعُ العميدَ محمد حجازي، وتأكيدٌ على تقدمِ محورِ المقاومة.
المصدر:
قناة المنار
العميد حجازي
ايران
محور المقاومة
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