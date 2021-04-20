“العدالة والتنمية” التركي: أنقرة مستعدة للتفاوض مع أثينا وفق الاحترام المتبادل

أعلن المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” التركي عمر جليك، عن “استعداد بلاده لمواصلة عملية التفاوض مع اليونان وفق الاحترام المتبادل”.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب في العاصمة أنقرة، أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، قال جليك إن “تصريحات وزير خارجية أثينا نيكوس ديندياس بحق أنقرة متزمتة للغاية”.

وأضاف أن “اتهام تركيا وشعبها سيدخل تاريخ الدبلوماسية كمثال لعدم اللياقة”.

وأبدى استغرابه من أن “ديندياس يستغل الاتحاد الأوروبي ويتخذه درعا عند حديثه عن سيادة اليونان عوضا عن ذكره مؤسسات بلاده”، مضيفا: “كنتيجة لذلك، كان من المفهوم لماذا لم تحل هذه المشاكل”.

وأشار جليك إلى أن “تصريحات ديندياس تظهر أزمة تتعلق بمفهوم اليونان كدولة أكثر من تجسيدها لأزمة بين أثينا وأنقرة”.

وتابع “مستعدون لمواصلة عملية التفاوض مع اليونان بلغة ذكية وبمفهوم الدولة ووفق الاحترام المتبادل”.

المصدر: وكالة الاناضول