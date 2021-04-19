حركة حماس تحذر من تأجيل إجراء الانتخابات الفلسطينية بسبب العوائق الإسرائيلية

حذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، من تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية، بذريعة رفض إسرائيل إجراءها في القدس الشرقية المحتلة، معتبرا أن ذلك سيساهم في تعميق الانقسامات والخلافات.

وقال العاروري، خلال لقاء مع قناة “الأقصى” الفضائية، إن “التراجع عن الانتخابات بسبب رفض الاحتلال، هو استسلام وهزيمة أمام العدو. وإن تأجيل الانتخابات سيدخل الحالة الفلسطينية في دوامة من الخلافات وتعميق الانقسامات”. وأكد أن حماس لن تقبل إعاقة الكيان الإسرائيلي إجراء الانتخابات الفلسطينية؛ مشددا على ضرورة إجراءها في مدينة القدس المحتلة.

وتابع العاروري قائلا، “نحن جاهزون لمعركة الانتخابات في مدينة القدس، عبر اصطفاف وطني شامل في مواجهة الاحتلال. إن معركة القدس من الممكن أن تتحول إلى شرارة انتفاضة وطنية فلسطينية”. وأشار إلى أن عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، جزء منها موجه ضد العملية الانتخابية.

وحول موقف حركته من تلك الاعتقالات، شدد العاروري على أن “حركة حماس لن تستسلم أمام هذه الاعتقالات التي طالت، حتى اللحظة، ثمانية مرشحين عن قائمة حركة حماس الانتخابية القدس موعدنا”. ولفت العاروري إلى أن هناك العديد من القوى الإقليمية لا تريد إجراء الانتخابات الفلسطينية تخوفاً من فوز حركة “حماس”، ولأنها تعتبر نتائج أي عملية انتخابية نزيهة هي ضد وجوده؛ على حد تعبيره. وبين أن انتخابات المجلس التشريعي المرتقبة هي مرحلة في مسار متكامل نهايته نظام فلسطيني مستند لإرادة شعبية حرة، مؤكدا أن حركة حماس ملتزمة باحترام نتائج الانتخابات وقبولها، لأنها تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني.

وعبر العاروري عن أمله، أن تتم العملية الانتخابية بكامل مراحلها الثلاث بشكل نزيه وشفاف وعادل، مشيرا إلى أن ملف الحريات العامة قد أحرز تقدما كبيرا، وتم الإفراج عن العديد من المعتقلين على خلفية سياسية في الضفة وغزة. وشدد العاروري على أن حركة حماس ملتزمة بالمسار الوطني التوافقي، مهما كانت نتيجة الانتخابات وتشكيل حكومة توافق وطني، مهمتها خدمة الشعب الفلسطيني، تحت إشراف ورقابة المجلس التشريعي. وبين أنه، في حال حصلت حماس على أغلبية الأصوات في هذه الانتخابات، فلن تنفرد في مسار تشكيل حكومة فلسطينية.

وقال العاروري، في هذا الصدد، “نميل إلى تشكيل حكومة، بعيدا عن الشخصيات الفصائلية الحزبية قادرة على إدارة الشأن المحلي، وقادرة على تقديم أفضل خدمة لشعبنا تحت إشراف المجلس التشريعي”.

وتصاعدت مطالبات فصائل فلسطينية بتأجيل إجراء الانتخابات، تحت شعار “لا انتخابات دون القدس”؛ حيث توظّف المدينة المقدسة في خدمة سيناريو تأجيل الانتخابات التشريعية، بذريعة عدم وجود موافقة إسرائيلية لإجرائها. ونقلت صحيفة “القدس” المحلية، بوقت سابق، عن مصدر أمريكي مُطّلع، قوله، إن “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تمانع بتأجيل الانتخابات الفلسطينية، المقررة في شهر أيار/مايو المقبل، إذا اضطر الفلسطينيون إلى تأجيلها”.

وحذَّر المصدر من فوز حركات فلسطينية، مثل حماس، ترفض التفاوض مع إسرائيل لتحقيق حل الدولتين، قائلًا، “إن صعود قوى فلسطينية ترفض حل الدولتين، وترفض نبذ العنف، إلى موقع القرار، سيعقد، أو حتى يبدد بالكامل آفاق التوصُّل إلى حل الدولتين”. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل، تشريعية في 22 أيار/مايو، ورئاسية في 31 تموز/يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/أغسطس من العام الجاري.

المصدر: سبوتنبك