العدو الاسرائيلي يواصل احتجاز أسير فلسطيني بظروف صعبة في معتقل عسقلان

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين الإثنين أن “الأسير عماد سواركة المضرب عن الطعام منذ 34 يوما ضد اعتقاله الإداري، لا زال يقبع في عزل سجن عسقلان في ظروف قاسية”.

وأشارت الهيئة الى أن “الأسير سواركة يعاني من إرهاق وهزل عام بالجسم، وآلام بالبطن والرأس والمعدة وصعوبة في شرب الماء، مشيرة إلى أن فقد أكثر من 12 كيلوغراما من وزنه”.

ولفتت الهيئة الى أن “الزنزانة التي يحتجز بها الأسير سواركة سيئة وتفتقر للتهوية والنظافة ومساحتها ضيقة للغاية وتنتشر داخلها الحشرات، ورائحتها كريهة”.

المصدر: فلسطين اليوم