مراسل المنار: ثلاثة جرحى خلال اشكال عائلي وقع في بلدة خريبة الجندي في عكار وقد عمل الجيش على تطويقه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2021 - 03:16

مراسل المنار: ثلاثة جرحى خلال اشكال عائلي وقع في بلدة خريبة الجندي في عكار وقد عمل الجيش على تطويقه

منذ 4 ساعة 18 April، 2021
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