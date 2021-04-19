مراسل المنار: ثلاثة جرحى خلال اشكال عائلي وقع في بلدة خريبة الجندي في عكار وقد عمل الجيش على تطويقه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2021 - 03:16
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مراسل المنار: ثلاثة جرحى خلال اشكال عائلي وقع في بلدة خريبة الجندي في عكار وقد عمل الجيش على تطويقه
منذ 4 ساعة
18 April، 2021
اشكال مسلح
الامن في شمال لبنان
الجيش اللبناني
عكار
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