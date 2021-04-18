حزب سعودي معارض يحذر من إعدام المزيد من العسكريين لرفضهم المشاركة بالعدوان على اليمن

حذر حزب “التجمع الوطني” السعودي المعارض من إعدامات جديدة لجنود سعوديين لرفضهم المشاركة في العدوان على اليمن.

موقف “حزب التجمع” جاء بعد إعلان السلطات السعودية مؤخرا إعدام ثلاثة جنود مقاتلين على الحدود اليمنية بتهمة ما أسمته “الخيانة العظمى”.

وأشار الحزب إلى “ما رافق الإعدام من حملات إعلامية رسمية وشبه رسمية مؤيدة للإعدام”، واكد على موقفه السابق بضرورة إنهاء هذه الحرب، وشدد على أن “حرب اليمن لم تحقق إلّا الخسائر لكل الأطراف، وألحقت أضرارا جسيمة ببلادنا وباليمن الشقيق وراح ضحيّتها الكثير من الأبرياء من الطرفين”.

ونبه الحزب من “إعدامات قادمة لآخرين بسبب رفضهم المشاركة في الحرب، أو ممانعتهم لقصف المدنيين أو تدمير البنية التحتية في اليمن أو رفضهم لسياسة الأرض المحروقة التي تنتهج بين فينة وأخرى، أو لأسباب سياسية أخرى”، واضاف “نذكر مجددا أن هذه الحرب، كسائر القرارات المتسرعة الأخرى، لم يتخذ قرارها الشعب عبر مؤسساته المدنية المنتخبة، ولم تتخذه المؤسسات العسكرية بخبرائها ومسؤوليها، ولم يتم استفتاء الشعب فيها، ولم تتم مراعاة رفضهم للحروب وخاصة مع دول الجوار”.

المصدر: المسيرة نت