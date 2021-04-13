الهند تقر استخدام لقاح سبوتنك الروسي ضد فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 13 2021 - 10:06

الهند تقر استخدام لقاح سبوتنك الروسي ضد فيروس كورونا

منذ 1 ساعة 13 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة