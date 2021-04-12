الصحة اللبنانية: تسجيل 1008 إصابة كورونا جديدة، و42 وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2021 - 20:24

الصحة اللبنانية: تسجيل 1008 إصابة كورونا جديدة، و42 وفاة خلال 24 ساعة

منذ 1 ساعة 12 April، 2021
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