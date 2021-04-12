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April 12 2021 - 18:56

تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز متواصل وتشغيل نظام الكهرباء الاحتياطية

منذ 1 ساعة 12 April، 2021
منشأة نطنز
ايران - عربي وإقليمي

أعلن رئيسُ منظمةِ الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي أنَ نظامَ الكهرباءِ الاحتياطيةِ في منشأةِ نطنز النووية تمت اعادةُ تشغيلِه فيما يتواصلُ العملُ على اصلاحِ بقيةِ الاضرارِ الناتجةِ عن الاعتداءِ التخريبي الذي استهدفَ المنشأةَ يومَ الاحد.

ولدى افتتاحه اليومَ الاثنين المركزَ الوطنيَ لتقنيةِ الكوانتم اوضحَ صالحي انَ ما حدثَ في منشآةِ نطنز هو عملٌ تخريبيٌ قطعا ، مشيراً الى انَ المنظوماتِ الأمنيةَ توصلت الى خيوطِ الجريمةِ وستتابعُ التحقيقاتِ وتعلنُ النتائج. واكد صالحي أن تخصيبَ اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف وهو ماضٍ الى الامامِ بقوة.

المصدر: المنار

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