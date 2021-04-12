لافروف: عبور السفن الأميركية في البحر الأسود مصحوب بخطاب عدواني وموسكو لا تفهم بالضبط ما هي الأهداف التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها في أوكرانيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2021 - 15:50

لافروف: عبور السفن الأميركية في البحر الأسود مصحوب بخطاب عدواني وموسكو لا تفهم بالضبط ما هي الأهداف التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها في أوكرانيا (سبوتنيك)

منذ 44 mins 12 April، 2021
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