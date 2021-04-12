التحكم المروري: تعطل مركبة على أوتوستراد #خلدة بإتجاه #بيروت محلة أنفاق #المطار ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 12 2021 - 08:06

التحكم المروري: تعطل مركبة على أوتوستراد #خلدة بإتجاه #بيروت محلة أنفاق #المطار ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير

منذ 6 mins 12 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة