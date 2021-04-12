علامات تحذيرية ترافق الاستيقاظ المفاجئ ليلا وتنذر بمخاطر قلبية

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى حدوث اضطرابات في النوم وعدم الحصول على قسط مناسب وكاف من الراحة في الليل، إذ لا يقتصر الأمر على التعب والقلق فقط، بل يمكن أن يكون ذلك علامة على مشكلات صحية خطيرة.

حذر تقرير صحي نشره موقع “ميديك فوريوم” الطبي من مجموعة محددة من الأعراض، قد يعاني منها الشخص أثناء الاستيقاظ المفاجئ ليلا، والتي تشير إلى وجود اضطراب في صحة القلب وضرورة مراجعة الطبيب.

وأوضح الأطباء الأخصائيون أن الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب غالبا ما يستيقظون في منتصف الليل مع الشعور بضيق شديد في التنفس، وتعرف هذه الظاهرة طبيا باسم ضيق التنفس الليلي الانتيابي (PND).

وأضاف الأطباء موضحين أن أولئك الأشخاص الذين يعانون من ظاهرة ضيق التنفس الليلي الانتيابي، تترافق اضطراباتهم أيضا بالسعال الشديد عند الاستيقاظ المفاجئ، ويكون معدل ضربات القلب لديهم سريعا.

وأوضح الأطباء بأن الشخص يكون في تلك الحالة يلهث لالتقاط أنفاسه، ويعاني من الضيق الشديد حينها، ولكن هذا الأمر مؤقتا ويمكن تلافيه، إذ يمكن أن يحصل الشخص على الراحة بعد بضع دقائق بمجرد الانتقال من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الجلوس.

وأكد الأطباء أن ضيق التنفس هو علامة مبكرة على الإصابة بمرض قصور القلب، والمعروف أيضا باسم فشل القلب، وهو أحد الأمراض الخطيرة التي تعرض الحياة للخطر.

لذلك يجب عدم إهمال تلك الأعراض وضرورة مراجعة الطبيب المختص، لأن الأمر يزداد سوءا بمرور الوقت إذا ترك بدون علاج.

المصدر: سبوتنيك