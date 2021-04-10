الوزير حسن: نشكر دولة الكويت أميراً وشعباً على هذه الهبة المقدّرة في مسيرة النهوض للقطاع الصحي العام في هذه الظروف الهالكة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 10 2021 - 20:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
10 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الوزير حسن: نشكر دولة الكويت أميراً وشعباً على هذه الهبة المقدّرة في مسيرة النهوض للقطاع الصحي العام في هذه الظروف الهالكة
منذ 1 ساعة
10 April، 2021
الهبة الكويتية
الوزير حسن
محافظتي بعلبك الهرمل
مستشفى حكومة
التعليقات
ذات صلة
وزير الصحة حمد حسن: مبروك لمحافظتي بعلبك – الهرمل وعكار تأمين تمويل لإنشاء مستشفيين حكوميين
وزيـر الـصـحـة حـمـد حـسـن: مبروك محافظتي بعلبك – الهرمل وعكار بتأمين تمويل لإنشاء مستشفيين حكوميتين إضافة إلى استكمال مستشفى دير القمر الحكومي
الوزير حسن: هبة من لقاح سينوفارم ستخصص للإعلاميين ولعدم خوض مفاوضات جانبية في شأن اللقاحات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}