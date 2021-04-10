“قوى الأمن” تعلن عن تدابير سير صباح الأحد في عين المريسة ببيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها السبت عن سلسلة من تدابير السير التي ستتخذ صباح الاحد على المسلكين الغربي والشرقي لكورنيش عين المريسة البحري، بسبب إجراء سباق كأس قائد الجيش السنوي الثامن في الترياتلون، بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للترياتلون.

وقال البيان “ينظم صباح غد الأحد 11-4-2021، سباق كأس قائد الجيش السنوي الثامن في الترياتلون، بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للترياتلون، على المسلكين الغربي والشرقي لكورنيش عين المريسة البحري”، وتابع “ينطلق السباق الساعة 7.00 صباحا من داخل النادي العسكري المركزي – نقطة الانطلاق، وصولا إلى تقاطع جامع عين المريسة، ثم الالتفاف والعودة بالمسار عينه نحو النادي العسكري – نقطة الوصول”.

وأضاف البيان “لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 5,30 صباحا ولغاية الساعة 10.00 من التاريخ المذكور، إقفال المسلكين، من عين تقاطع النادي العسكري إلى تقاطع جامع عين المريسة، وتحويل السير على الشكل الآتي:

– عند تقاطع النادي العسكري وتحويله باتجاه نصر الروشة – جادة ديغول صعودا باتجاه طلعة العرداتي.

– عند تقاطع جامع عين المريسة وتحويله صعودا باتجاه شارع حسن دريس جراهام والعودة باتجاه أوتيل فينيسيا”.

وتابع البيان “كذلك سيتم قطع المفارق المؤدية إلى الكورنيش البحري، مفرق الريفييرا – مفرق بيت الوزير حمادة – مفرق محطة الوردية – مفرق شركة رسامني يونس – مفرق نيجيريا – مفرق الرفاعي قبل مقهى ستاربكس – تقاطع الطازج – مرفأ الصيادين – بالاس كافيه”، واضاف “لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظا على سلامة المتسابقين وتسهيلا لحركة المرور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام