الرئيس التونسي: نتمنى أن تسير ليبيا في الاتجاه الصحيح ومتفقون منذ أشهر أنه لا مجال لتقسيم ليبيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2021 - 15:40

الرئيس التونسي: نتمنى أن تسير ليبيا في الاتجاه الصحيح ومتفقون منذ أشهر أنه لا مجال لتقسيم ليبيا (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 10 April، 2021
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