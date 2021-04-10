الرئيس التونسي: نتمنى أن تسير ليبيا في الاتجاه الصحيح ومتفقون منذ أشهر أنه لا مجال لتقسيم ليبيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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الرئيس التونسي: نتمنى أن تسير ليبيا في الاتجاه الصحيح ومتفقون منذ أشهر أنه لا مجال لتقسيم ليبيا (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
10 April، 2021
الرئيس التونسي
السيسي
ليبيا
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