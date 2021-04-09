السيسي يستقبل الرئيس التونسي في مطار القاهرة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة الدولي الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث من المقرر أن يزور مصر لمدة ثلاثة أيام. وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في بيان نشرته عبر صفحتها على مواقع التواصل اليوم الخميس أن هذه الزيارة ستستمر حتى 11 نيسان/أبريل.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة “تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء”.

المصدر: روسيا اليوم