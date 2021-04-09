مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية لا يستبعد التوصل لاتفاق بشأن النووي الايراني بحلول منتصف أيار/مايو

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف الجمعة، أنه “لا يستبعد التوصل إلى اتفاق بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بحلول منتصف شهر أيار/مايو، إلا أن هذا لا يعني العودة للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي”.

وقال أوليانوف للصحفيين “من المرجح أن يكون هذا ممكنا، أي التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف شهر أيار/مايو. إلا أننا يجب أن نفهم أن التوصل لاتفاق أمر، والعودة أمر آخر. العودة لن تكون دفعة واحدة، فالأميركيون يحتاجون إلى وقت لإلغاء العقوبات، وقد يحتاج الإيرانيون لوقت أطول للعودة لتنفيذ التزاماتهم النووية”.

وعُقد اليوم الجمعة في فيينا الاجتماع الشخصي الثاني للجنة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني على مستوى المديرين السياسيين.

المصدر: سبوتنيك