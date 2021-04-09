رحمة: التزموا الصالح العام وابتعدوا عن المصلحة الشخصية والفئوية

ادلى النائب السابق اميل رحمه بتصريح قال فيه: “تصوروا معي منتخب لبنان في كرة السلة يتألف من عشرة لاعبين كل إثنين منهم بخطة وبتوجه، تصوروا معي فريق لبنان للانقاذ الإقتصادي والمالي والمعيشي مؤلف من عشرة اختصاصيين كل إثنين بخطة وتوجه، تصوروا معي مجلسا مركزيا أمنيا مؤلفا من عشرة عمداء كل إثنين بخطة وتوجه، تصوروا معي مجلس وزراء مؤلفا من 14 أو 20 أو 24 أو 30 وزيرا كل أربعة، أكثر أو أقل، بخطة وتوجه وتبعية، وهنا تصوروا معي أن يكون هناك من هو مع التدقيق الجنائي ومن هو ضد التدقيق الجنائي والبديهي أن نكون كلنا مع التدقيق، المغزى والمطلوب إستووا تحت قاعدة “التضامن” والتآلف والتزام الصالح العام والإبتعاد عن المصلحة الشخصية والفئوية وإلا على الدنيا السلام …”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام