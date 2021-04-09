الفرزلي: الأزمة داخلية بامتياز

رأى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في حديث اذاعي أن “الشهر الحالي حاسم لناحية تأليف الحكومة ويؤشر الى الطريق الذي ستسلكه الازمة”.

وأشار الى أن”الأرضية الحالية في لبنان مؤهلة لأخذ البلد إلى المزيد من الانهيار”، مؤكدا أن “هناك عملا جديا للخروج من الأزمة، بعد الاتفاق على حكومة من 24 وزيرا من دون ثلث معطل”، آملا “في الاتجاه الى مرحلة جديدة فور تأليف الحكومة”.

وشدد على أن “الأزمة داخلية بامتياز”، مؤكدا أن “الجهد الأوروبي والعربي يتبلور على قاعدة تشكيل واقع عالمي في مواجهة الواقع اللبناني، ومن الواضح أن صبر الفرنسيين بدأ ينفد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام