اسماعيل سكرية:التدقيق الجنائي تحد كبير يسقط أمامه ضجيج المعارك السياسية

اتهم رئيس الهيئة الوطنية الصحية “الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في بيان “كل من مارس الفساد وارتكب المجازر بحق المال العام ومؤسسات الدولة، واوصل البلد للانهيار والركوع المذل امام صناديق الدعم المالي الخارجي، وشروطها المعلنة والمخفية، بالخيانة وبيع البلد بعد ان باعوا انفسهم للشيطان”.

ورأى أن “معاناة الناس الاحرار الشرفاء الأبرياء باتت كوابيسها أثقل وأقسى من الاحتلال الذي مهما طغى جبروته يمنحك فرصة شرف مقاومته”.

وقال “من هنا تأتي أهمية بل مفصلية التدقيق الجنائي الذي بات يشكل مفتاح الانارة في النفق المظلم الذي نعيش، وتحد كبير وامتحان تسقط امامه زجليات واهازيج المعارك السياسية وضجيجها المفتعل، لتغطية جريمة العصر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام