صندوق الاستثمارات الروسي يبدأ مباحثات مع برلين حول إمكانية توريد لقاح “سبوتنيك V” إلى ألمانيا

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن بدء مباحثات مع الحكومة الألمانية حول إمكانية توريد لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى ألمانيا.

وجاء في الحساب الرسمي للقاح الروسي على “تويتر” اليوم الخميس، أن “الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بدأ مباحثات مع ممثلي الحكومة الألمانية حول اتفاق أولي بشأن مشتريات لقاح “سبوتنيك V”.

ويأتي ذلك بعد توقيع مذكرة بين الصندوق الروسي وسلطات ولاية بافاريا الألمانية حول إمكانية توريد اللقاح الروسي في حال حصوله على الترخيص من الوكالة الأوروبية للأدوية.

كما أعلنت سلطات بعض الولايات الألمانية الأخرى عن استعدادها للمباحثات مع موسكو حول توريدات “سبوتنيك V” وإنتاجه على الأراضي الألمانية.

المصدر: وكالات