الرئيس دياب نوه بجهود الحوت لتطوير الميدل إيست وتلقيح العاملين

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب رئيس مجلس إدارة المدير العام لشركة “طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

ونوه دياب ب”الجهود التي يبذلها الحوت لتطوير شركة طيران الشرق الأوسط والحفاظ على موقعها الرائد”، مشيدا ب”الخطوة السباقة التي قام بها أخيرا على صعيد اللقاحات ضد وباء كورونا، إذ كانت الميدل إيست من أولى الشركات التجارية الخاصة في لبنان التي تنجز تلقيح العاملين فيها وجميع العاملين في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام