لافروف: الولايات المتحدة وحلفاؤها غير موثوق بهم

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، أن “الولايات المتحدة وحلفاءها غير موثوق بهم ولا يمكن الاعتماد عليهم”. وقال الوزير الروسي عقب اللقاء مع نظيره الكازاخستاني “يجب أن نعتمد على أنفسنا، لأنه لا الولايات المتحدة ولا حلفاؤها شركاء موثوق بهم، وفي المجالات الرئيسية لحياة الدولة، لا يمكننا الاعتماد على مزاجهم وفي أي مزاج يستيقظون في الصباح”.

كما أعلن وزير الخارجية الروسي أن تصريحات الولايات المتحدة حول استعدادها لبناء علاقات مع روسيا يمكن التنبؤ بها، “تبدو غير مقنعة”، مشددا أن موسكو “تنتظر إجراءً ملموسًا”. وقال لافروف “نحن نسمع، الآن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية أدلى ببعض التصريحات التي تفيد بأنه ستكون هناك عقوبات [ضد روسيا ]، لكن الولايات المتحدة مهتمة بعلاقات يمكن التنبؤ بها ومستقرة مع روسيا. الكلمات لا تبدو مقنعة، سننتظر أفعالاً محددة”.

المصدر: سبوتنيك