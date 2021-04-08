ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا .

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي الصباحي، وفاة 8 حالات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 1932 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما اجرت الوزارة 5609 فحوص مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 554 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 77307 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 16845 حالة، اجمالي المتعافين 59812 حالة، واجمالي الوفيات 650 حالة وفاة.

المصدر: فلسطين اليوم