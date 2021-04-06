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April 6 2021 - 19:10

حزب الله وأهالي الهرمل شيعوا الشهيد الجريح علي أحمد صقر

منذ 2 ساعة 6 April، 2021
علم حزب الله
لبنان

غسان قانصو

شيع حزب الله وجماهير المقاومة في الهرمل الشهيد الجريح علي أحمد صقر، الذي قضى بعد معاناة مع الجراح.

ونقل الجثمان الطاهر بسيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية إلى ملعب التضامن الرباضي، حيث كانت بانتظاره ثلة من إخوانه المجاهدين ، و اقيمت مراسم تكريمية خاصة وسط إجراءات صحية ووقائية، بحضور مسؤول القسم الإجتماعي في منطقة البقاع الشيخ علي فرحات ، مسؤول مؤسسة الجرحى في البقاع علي برو وفعاليات من المنطقة.

استهلت المراسم بتأدية المجاهدين التحية للشهيد ، الذي حمله إخوانه وساروا على وقع موسيقى كشافة الإمام المهدي (عج) ، تقدمهم مجاهدون آخرون يحملون صورة الشهيد وإكليلا من الزهر ، باتجاه المنصة الرئيسية.

وألقى الشيخ فرحات كلمة تحدث خلالها عن الشهيد الذي عانى من الجراح ، قبل أن ينال وسام الشهادة ملتحقا بأخيه الشهيد موسى.

بعدها أم فرحات الصلاة على الجثمان الطاهر قبل موارته الثرى إلى جانب أخيه الشهيد موسى في روضة الهرمل.

المصدر: موقع المنار

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