مراسلنا: حركة سير كثيفة على طريق انفاق المطار باتجاه الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2021 - 16:12
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مراسلنا: حركة سير كثيفة على طريق انفاق المطار باتجاه الجنوب
منذ 34 mins
6 April، 2021
انفاق المطار
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