وزارة الدفاع الروسية تعلن بدء تدريبات عسكرية للتأكد من الجاهزية القتالية للقوات المسلحة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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وزارة الدفاع الروسية تعلن بدء تدريبات عسكرية للتأكد من الجاهزية القتالية للقوات المسلحة (روسيا اليوم)
منذ 55 mins
6 April، 2021
الدفاع الروسية
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