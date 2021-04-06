مراسلونا في الجنوب: معظم محطات الوقود مقفلة امام السيارات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2021 - 12:56

مراسلونا في الجنوب: معظم محطات الوقود مقفلة امام السيارات

منذ 29 mins 6 April، 2021
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