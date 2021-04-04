الحكومة الأردنية: تمت السيطرة على التحركات التي شهدتها البلاد وأمن الأردن فوق أي اعتبار

أكدت الحكومة الأردنية انه “تمت السيطرة على التحركات التي شهدها الأردن أمس ومحاصرتها وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها”.

ولفتت الحكومة الأردنية في مؤتمر صحافي عقده باسمهانائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي الأحد الى انه “تمت السيطرة على تحركات لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة استقرار الأردن”، وأوضح ان “هناك ارتباطا بين باسم عوض الله وجهات خارجية”.

وقال الصفدي “الأمير حمزة بن الحسين لم يتجواب مع طلب عدم التعامل مع نشاطات تمس الأردن”، وتابع “الأمير حمزة قام بالتحريض من خلال تسجيل مقطعين فيديو في إطار التحريض”، واضاف “رصدنا تواصلا بين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد والأمير حمزة”، وشدد على ان “أمن الأردن فوق أي اعتبار وسيتم التعامل مع الأمير حمزة على هذا الأساس”.

وأشار الصفدي الى ان “الأجهزة الأمنية الأردنية رصدت تواصل بين شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة ويعرض عليها تأمين طائرة فورا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي”، وتابع “تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة”، واوضح ان “الأشخاص المعتقلون عددهم بين 14 و16 غير باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد”، ورأى ان “الأمير حمزة وآخرون خططوا لزعزعة استقرار الأردن”.

المصدر: روسيا اليوم