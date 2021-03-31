تكلفة صحن الفتوش في شهر رمضان..اكثر من نصف مليون ليرة !

اكثر من نصف مليون ليرة .. هي تكلفة صحن الفتوش في شهر رمضان ..

ليست ارقام تطرح ..

بل هي خلاصة لدراسة اجراها مرصد الازمة في الجامعة الاميركية في بيروت، حيث اظهر المؤشر ارتفاع سعر مكونات صحن الفتوش .. قرابة الـ ومئتين وعشرة بالمئة .. مقارنة مع العام الماضي.

وبينما تجري العادة ان ترتفع اسعار الخضار في شهر رمضان .. يتوقع المزارعون ان تنخفض هذه الاسعار .. نظراً للزيادة التي ستطال الانتاج الزراعي .

القصة ليست بالفتوش .. القصة بدلالة هذا الصحن الذي يعتبر النشيد الوطني لسفرة رمضان .. والتي يبدو انها في هذا العام .. ستفقد الكثير الكثير .. من محتويات السنة الماضية.

المصدر: قناة المنار