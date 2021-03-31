اليمن: العدوان يجدد خرق اتفاق الحديدة وطائراته تعتدي على مأرب والجوف

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الأربعاء 18 غارة جوية على عدة مناطق في محافظتي مأرب والجوف.

وأوضحت مصادر أمنية يمنية أن “طيران العدوان شن 6 غارات جوية على مديرية صرواح و4 غارات جوية على مديرية مجزر و3 غارات على مديريتي ماهلية ومدغل في محافظة مأرب”، واضافت أن “طيران العدوان شن 5 غارات جوية على محافظة الجوف تركزت على مديرية خب والشعف”.

وفي الحديدة، قالت المصادر إن “قوى العدوان والمرتزقة ارتكبت أكثر من 175 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية”.

المصدر: موقع انصار الله