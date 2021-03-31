وزني: المنصة التي أطلقها مصرف لبنان هي حل مؤقت ولا تعالج أزمة الليرة

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال في لبنان غازي وزني أن “موضوع الرواتب والأجور للقطاع العام مؤمن لعام 2021”.

وعن المنصة الالكترونية التي أطلقها مصرف لبنان، أشار الوزير وزني إلى “أنها حل موقت لا يعالج أزمة الليرة في لبنان وإنما الحل الدائم يكون من خلال تفعيل دور الحكومة وما يترافق معها من إصلاحات”.

وفي ما خص الموازنة، شدد وزني على “أنها تركز على هدفين الأول اجتماعي صحي والثاني لدعم المؤسسات الاقتصادية”، وأشار إلى “أنها لم تتضمن أي إجراءات ضريبية”.

من جهة ثانية، استقبل وزني وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وقد تم التباحث في موازنة الضمان الاجتماعي ومعالجة قضية مصالح المياه وعائدات الجباية والتعويضات المتأخرة والسلفات المستحقة لمؤسسة مياه البقاع”.

وأكد وزني على “ضرورة التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الطاقة والمياه لحل الأمور العالقة وفقا للأصول المالية والإدارية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام