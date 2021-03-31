مستشفى الحريري: 688 فحصاً وحالة وفاة واحدة

داعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19، أن “مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح (كوفيد-19) يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكافة الراغبين في الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182″.

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 180

AstraZeneca: 385

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 688 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 111

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1063 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 52

– حالات وفاة: 1”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام