السيد فضل الله استقبل الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب في ايران: العمل للوحدة اولوية

استقبل العلامة السيد علي فضل الله الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ الدكتور حميد شهرياري، يرافقه القائم بأعمال السفارة الإيرانية حسن خليلي والمستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور عباس خامه يار.

وخلال اللقاء، تم عرض أعمال المجلس والسعي الدائم إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية، وخصوصا في ظل التحديات التي تواجه مسيرة الوحدة الإسلامية في هذه المرحلة.

وشدد فضل الله على “ضرورة تعزيز عمل المجلس العالمي للتقريب بين المذاهب”، مؤكدا “أن الآخرين يعملون للنفاذ إلى مشاكل العالم الإسلامي من خلال الشوائب التي لا بد من إزالتها في علاقة المسلمين في ما بينهم”، لافتا إلى أن “العمل للوحدة ينبغي أن يكون من الأولويات الأساسية في العالم الإسلامي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام