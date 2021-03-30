وزير الصحة تسلم هبة من مؤسسة عامل وأكد العمل بشعار الصحة للجميع

تسلم وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن قبل ظهر اليوم من رئيس مؤسسة عامل الدكتور كامل مهنا هبة للوزارة، من تسع عشرة ألف وحدة، يتضمن كل منها اللوازم الضرورية ومستلزمات الحماية لعمليات التلقيح.

وأوضح مهنا أن “هذه الهبة تأتي تلبية لدعوة وزير الصحة العامة للمؤسسات الإنسانية المحلية والدولية إلى المساهمة في دعم الحملة لمواجهة COVID-19. وقد أمنتها مؤسسة عامل بالتعاون مع شركائها، بعدما أرسلت في وقت سابق خمسين متفرغا لدعم برنامج الترصد الوبائي من خلال الـCALL CENTER والمشاركة في حملات إجراء فحوص PCR، بالإضافة إلى تقديم مستلزمات طبية للوزارة حصلت عليها المؤسسة من المملكة المتحدة”.

وتابع:” وزارة الصحة العامة هي الضابط والمشرف والمنظم للصحة ومؤسسات المجتمع المدني تكمل هذا الدور، لأن التعاون ضروري لمواجهة الأوضاع الصعبة والمحافظة على كرامة الإنسان”.

حسن

بدوره، شكر الوزير حسن لمؤسسة عامل بشخص رئيسها الدكتور مهنا ولفريق العمل “التعاون الدائم مع الوزارة وتلبية بعض الحاجات اللوجستية التي تعتمد الوزارة على تعويض النقص العالمي الحاصل فيها من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية والدولية”.

وقال: “إننا ومؤسسة عامل، التي نحيي جهودها، نعمل من منطلق حماية المجتمع اللبناني في كل المناطق من دون أي اعتبارات طائفية أو مناطقية أو سياسية، وشعارنا: الصحة للجميع”.

وأكد الوزيرحسن أن “اللبنانيين جميعا يستفيدون من الهبات والعطاءات التي تقدم بهدف حصول الجميع على الخدمة والحماية الأفضل في ظل استمرار الجائحة”.

أضاف: “ان العمل على هذا المستوى من الشفافية والإعلان من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، هو الضمانة بأن الحق يصل إلى أصحابه، خصوصا أن الواجب لا يقف عند المهمة الصحية والطبية بل يلامس المستوى الإنساني في ظل جائحة تتزامن مع وضع اقتصادي ومعيشي شديد الصعوبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام