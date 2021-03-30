التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد #الكرنتينا باتجاه #بيروت من قبل بعض المحتجين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2021 - 14:38

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد #الكرنتينا باتجاه #بيروت من قبل بعض المحتجين

منذ 54 mins 30 March، 2021
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