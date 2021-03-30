الرئيس عون: لبنان وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات النزوح السوري

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، واطلع منه على نتائج زيارة البابا فرنسيس الى العراق، وعرض معه أوضاع الجالية العراقية في لبنان.

وخلال استقباله ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) أياكي إيتو قال الرئيس عون: “لبنان الذي يستضيف على أرضه أكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياسا إلى عدد سكانه ومساحته الصغيرة، وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات هذا النزوح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام