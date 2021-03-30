الرئيس عون استقبل النائب اللواء جميل السيد وعرض معه التطورات الحكومية الأخيرة والأوضاع العامة في منطقة البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2021 - 11:38
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الرئيس عون استقبل النائب اللواء جميل السيد وعرض معه التطورات الحكومية الأخيرة والأوضاع العامة في منطقة البقاع
منذ 13 mins
30 March، 2021
الرئيس عون
النائب جميل السيد
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