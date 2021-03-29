مستوطنون وعائلاتهم يقتحمون موقع برناط الأثري بنابلس

اقتحم مئات المستوطنين، صباح الاثنين، موقعا أثريا قريبا من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن”مئات المستوطنين وصلوا بواسطة دراجات نارية وحافلات إلى موقع برناط الواقع على قمة جبل عيبال شمال نابلس”.

وأوضحت المصادر أن”قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في الطرقات والشوارع المحيطة لتأمين الحماية للمستوطنين في طريقهم إلى الموقع الأثري”.

وهذه هي أول مرة يشارك بها هذا العدد من المستوطنين في اقتحام هذا الموقع، بمشاركة عائلات من المستوطنين.

وكانت مجموعات “فتية التلال” قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها اقتحام جبل عيبال للوصول إلى الموقع الأثري.

ويعد هذا الاقتحام لموقع برناط تطورا استيطانيا جديدا في ظل الخطة التي ينتهجها الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية في الضفة الغربية.

المصدر: وكالة صفا